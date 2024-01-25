Минобороны оценило успехи российских военных на Донецком направлении

Потери украинских войск на Донецком направлении за последние сутки составили до 310 солдат. Об этом сообщается в официальной сводке министерства обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что подразделения «Южной» группировки войск улучшили свои позиции по переднему краю на данном участке фронта. При этом за указанный промежуток времени российские бойцы отразили три атаки штурмовых групп 22-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи населенного пункта Клещеевка.

«Кроме того, в районе населенных пунктов Красное и Клещеевка <...> ударами артиллерии нанесено огневое поражение живой силе и технике 22-й и 92-й механизированных бригад ВСУ», — говорится в заявлении.

В результате боевых действий украинские отряды потеряли до 310 бойцов и семь автомобилей. Также солдаты Вооруженных сил РФ уничтожили четыре танка и столько же боевых бронированных машин.

Более того, представители министерства подвели итоги контрбатарейной борьбы на Донецком направлении. За минувшие сутки российские войска вывели из строя две гаубицы Д-30, одно орудие Д-20, одну артиллерийскую систему М777 и одну боевую машину от системы залпового огня М270 MLRS.

В то же время ВСУ лишились одной самоходной артиллерийской установки «Акация» и одного комплекса «Гвоздика». По данным ведомства, солдаты ВС РФ поразили два украинских склада с боеприпасами.

Ранее боец ВСУ отверг возможность атак на позиции российских войск в зоне СВО.