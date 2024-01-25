Литва запретила своим военным посещать РФ, Белоруссию и Китай

Министерство обороны Литвы запретило военнослужащим и уставным служащим поездки в Россию, Белоруссию и Китай вне службы. Об этом сообщает LRT.

В Стратегии национальной безопасности Литвы указано, что эти страны представляют угрозы безопасности для страны и ее граждан.

«В числе таких угроз — шпионаж против Литвы со стороны разведывательных служб и служб безопасности этих стран», — говорится в проекте постановления.

Минобороны Литвы считают, что эти страны собирают информацию о гражданах Литвы, имеющих право доступа к секретной информации и ищут уязвимости для их вербовки. Также правительство Литвы установит исключения для таких поездок, в частности они будут разрешены в случае чрезвычайных обстоятельств, вопросов жизни, касающихся близких родственников и так далее.

До этого глава Комитета по национальной безопасности сейма Литвы Лауринас Касчюнас заявил о возможности построить бункеры на границе с Россией и Белоруссией.

Ранее в парламенте Литвы назвали разумной идею занять у жителей деньги на оборону.