Российский военный рассказал о курьезном случае с захватом в плен офицера ВСУ

Штурмовой группе Вооруженных сил РФ в ходе специальной военной операции (СВО) удалось настолько эффективно и тихо занять позиции украинских войск, что в один из окопов с проверкой пришел офицер иностранной армии. Об этом рассказал российский боец с позывным «Лева», видеозапись с которым в своем Telegram-канале опубликовало министерство обороны страны.

В ведомстве подчеркнули, что военнослужащий является заместителем командира взвода. Сам мужчина отметил, что изначально прибыл в зону боевых действий в должности стрелка.

Как он сказал, во время одного из эпизодов на поле боя он вместе с товарищами занял позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом российские военные действовали настолько тихо, что этого не заметило командование украинских войск. В результате в окоп, где расположились бойцы ВС РФ, с проверкой пришел украинский офицер. В тот момент он все еще думал, что на позиции находятся его подчиненные.

«Он не ожидал нас увидеть — пришел вольготно: один, без охраны, с пистолетом. Нас он, похоже, принял за своих людей, вышедших из повиновения. Стал кричать, хвататься за оружие», — вспомнил «Лева».

Военный добавил, что в итоге российские солдаты взяли бойца ВСУ в плен. После этого они направились в сторону, откуда пришел офицер, и в ходе разведки боем успешно заняли опорный пункт украинских войск.

Ранее военный ВС РФ рассказал, как после ранения в одиночку взял в плен шестерых украинских бойцов.