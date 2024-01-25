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В Воздушных силах Украины оценили готовность принять истребители F-16

Спикер ВВС Украины Игнат: Киев пока не готов разместить истребители F-16

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Global Look Press

Украинские власти сейчас не смогли бы принять истребители четвертого поколения F-16, даже если страны Запада решили бы поставить их в зону конфликта. Об этом в эфире местного телеканала «Рада» заявил представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

По его словам, лидеры европейских государств уже не раз говорили о готовности передать Киеву данные воздушные суда. В частности, политики обращали внимание на необходимость хотя бы разместить их на территории Украины.

«Но это не тот вариант, который подходит Украине. Нам нужно, чтобы они работали, покрывали воздушное пространство», — подчеркнул представитель армии страны.

Он отметил, что в данный момент на Украине нет необходимой инфраструктуры для обслуживания истребителей. Более того, украинские пилоты не обучены управлению F-16.

Как сказал Игнат, эти воздушные суда являются целыми авиационными комплексами. В связи с этим им требуются определенные условия, включая специально оборудованные аэродромы.

«Партнеры готовы передавать нам технику, но вопрос в том, чтобы на Украине все было готово, чтобы она [техника] работала», — пояснил он.

В конце представитель Воздушных сил Украины рассказал о множестве «прогнозов» по срокам поставок F-16 в зону конфликта. Однако раскрывать подробную информацию Игнат отказался.

Ранее министерство обороны США назвало сроки поставок истребителей F-16 на Украину.

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