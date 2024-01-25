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Турция не изменила позицию по военным кораблям в Черном море

В Турции заявили о неизменности позиции по недопуску кораблей в Черное море

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Murad Sezer/Reuters

Позиция Турции по недопуску военных кораблей в акваторию Черного моря не изменилась. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в администрации президента страны.

«Никаких изменений в нашей позиции нет. Конвенция Монтре соблюдается», — сказал собеседник агентства, комментируя заявления США о планах обсудить судоходство в Черном море.

До этого глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что США вряд ли удастся убедить Турцию изменить правила судоходства в Черном море. Так Лавров прокомментировал заявление помощника главы Пентагона по вопросам международной безопасности Селесты Уолландер, которая ранее сообщила, что Соединенные Штаты хотят добиться от Турции смягчения правил судоходства в Черном море.

С начала украинского кризиса Турция запретила проход в Черное море для военных кораблей в соответствии со статьей 19 конвенции Монтре о проливах. 2 января 2024 года Стамбул даже отказался пустить в проливы минные тральщики, которые Украине передала Великобритания.

Ранее в Турции заявили, что предпосылки для ведения переговоров РФ и Украины сформировались.

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