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В Белгороде отменили режим ракетной опасности

Мэрия Белгорода отменила режим ракетной опасности спустя 10 минут после начала

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Shutterstock/Wirestock Creators

Мэрия Белгорода сообщила об отбое ракетной опасности спустя 10 минут после ее объявления. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале ведомства в 10:08 по мск.

Ракетная опасность была объявлена в 9:59 по мск.

До этого в Белгороде рассказали об изменившемся отношении жителей к обстрелам ВСУ. Они перестали легкомысленно относиться к предупреждениям о возможном обстреле со стороны украинских войск и начали сразу прятаться, как только появляется информация о необходимости пройти в укрытия.

«Сейчас уже нет беспечности, сейчас уже все прячутся. <...> Просто обратите внимание на то, как прохожие на улицах реагируют на громкие звуки», — рассказал белгородец Дмитрий, общаясь с журналистами.

Он отметил, что до новогодних атак горожане нередко оставались на улице даже после сигнала ракетной опасности и наблюдали за работой местных систем противовоздушной обороны.

Ранее местные жители сняли на видео момент падения самолета в Белгородской области.

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