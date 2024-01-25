В Белгороде отменили режим ракетной опасности

Мэрия Белгорода сообщила об отбое ракетной опасности спустя 10 минут после ее объявления. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале ведомства в 10:08 по мск.

Ракетная опасность была объявлена в 9:59 по мск.

До этого в Белгороде рассказали об изменившемся отношении жителей к обстрелам ВСУ. Они перестали легкомысленно относиться к предупреждениям о возможном обстреле со стороны украинских войск и начали сразу прятаться, как только появляется информация о необходимости пройти в укрытия.

«Сейчас уже нет беспечности, сейчас уже все прячутся. <...> Просто обратите внимание на то, как прохожие на улицах реагируют на громкие звуки», — рассказал белгородец Дмитрий, общаясь с журналистами.

Он отметил, что до новогодних атак горожане нередко оставались на улице даже после сигнала ракетной опасности и наблюдали за работой местных систем противовоздушной обороны.

Ранее местные жители сняли на видео момент падения самолета в Белгородской области.