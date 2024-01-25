В Белгороде объявлена ракетная опасность

Мэрия Белгорода объявила о ракетной опасности в городе. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале ведомства со ссылкой на РГЧС.

«Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — сообщили в 9:59 по мск.

До этого Генштаб Украины рассказал о мерах после падения самолета Ил-76 с пленными ВСУ. В заявлении ведомства утверждается, что «зафиксированная интенсивность обстрелов» объектов на территории Украины, в том числе Харьковской области, «напрямую связана с ростом количества военно-транспортных самолетов, которые в последнее время направлялись к аэродрому Белгорода».

24 января в Белгородской области был сбит военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщили в министерстве обороны России, на борту самолета находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, перевозимых в Белгородскую область для обмена, а также шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих.

Ранее местные жители сняли на видео момент падения самолета в Белгородской области.