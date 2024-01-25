Объект и склад повреждены на подконтрольной Украине части Херсонской области

Объект критической инфраструктуры и склад повреждены на подконтрольной Украине части Херсонской области, где накануне произошли взрывы. Об этом сообщил назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

По его словам, эти здания расположены в Береславском районе. Других подробностей чиновник не привел.

Накануне Пркудин сообщал, что взрывы произошли в подконтрольном Украине городе Херсоне. На тот момент на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Херсонская область по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошла в состав Российской Федерации. С 20 октября того же года в регионе введено военное положение. Область расположена на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории все республики.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.