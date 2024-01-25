В Кремле не знают, как после крушения ИЛ-76 будет происходить обмен пленными

Сейчас никто не может сказать, как катастрофа с самолетом Ил-76 отразится на перспективах продолжения обмена пленными между Россией и Украиной. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Каким образом это скажется на перспективе обменного процесса — это сегодня никто не скажет», — сказал он.

При этом представитель Кремля указал, что это тот процесс, «который должен идти в абсолютной тишине».

На вопрос, будет ли процесс с обменами поставлен на паузу, Песков ответил, что сегодня «ничего нельзя сказать».

Песков также отметил, что представить к наградам экипаж разбившегося в Белгородской области Ил-76 можно будет только после завершения следствия.

Самолет Ил-76, перевозивший 65 пленных украинских солдат для обмена, был сбит в Корочанском районе Белгородской области. Помимо военнопленных, на борту находились трое сопровождающих и шесть членов экипажа.

Ранее сообщалось, что пилоту рухнувшего в Афганистане самолета с россиянами может грозить 10 лет тюрьмы.