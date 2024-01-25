Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кремле не знают, как после крушения ИЛ-76 будет происходить обмен пленными

Песков: как дальше будет происходить обмен пленными, никто сейчас не скажет

close
100%
Министерство обороны России

Сейчас никто не может сказать, как катастрофа с самолетом Ил-76 отразится на перспективах продолжения обмена пленными между Россией и Украиной. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Каким образом это скажется на перспективе обменного процесса — это сегодня никто не скажет», — сказал он.

При этом представитель Кремля указал, что это тот процесс, «который должен идти в абсолютной тишине».

На вопрос, будет ли процесс с обменами поставлен на паузу, Песков ответил, что сегодня «ничего нельзя сказать».

Песков также отметил, что представить к наградам экипаж разбившегося в Белгородской области Ил-76 можно будет только после завершения следствия.

Самолет Ил-76, перевозивший 65 пленных украинских солдат для обмена, был сбит в Корочанском районе Белгородской области. Помимо военнопленных, на борту находились трое сопровождающих и шесть членов экипажа.

Ранее сообщалось, что пилоту рухнувшего в Афганистане самолета с россиянами может грозить 10 лет тюрьмы.

Все новости на тему:
Крушение Ил-76 с пленными
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами