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В США назвали российскую армию «огромной грозной силой»

Аналитик Следоба: армия России набралась опыта в противостоянии оружию НАТО

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Алексей Майшев/РИА Новости

Американский аналитик в области геополитики Марк Следоба заявил в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong, что Запад просчитался, предположив, что конфликт на Украине ослабит Россию.

По мнению эксперта, поставки оружия и обучение украинских военных со стороны стран НАТО «оказались бесполезными» для Киева. Следоба отметил, что российская армия превратилась «в огромную грозную силу».

«У нее появилось столько боевого опыта, и большая его часть — в противостоянии натовскому оружию. Ее собственные системы вооружений постоянно развиваются с невероятной скоростью», — сказал аналитик.

В начале октября 2023 года глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил о том, что НАТО на учениях Steadfast Defender в 2024 году отработает реагирование на возможное «вторжение» России на восточный фланг. В январе нынешнего года таблоид Bild опубликовал «план» того, как Россия могла бы атаковать восточный фланг НАТО, однако эти данные не подтверждаются официальными источниками.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что у Российской Федерации нет никакой необходимости нападать на другие страны.

В январе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Норвегии Эйрик Кристофферсен призвал нарастить военную мощь страны на случай войны против РФ. Аналогичное заявление сделал министр обороны Германии Борис Писториус, который указал на серьезную опасность начала вооруженного конфликта с РФ.

Ранее в Швеции решили сжечь устав НАТО.

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