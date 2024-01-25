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Израильские войска обстреливают города и проводят рейды в секторе Газа

Армия Израиля проводит обстрелы городов и рейды в секторе Газа

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Violeta Santos Moura/Reuters

Израильские войска в некоторых районах сектора Газа проводят артиллерийские обстрелы сектора и осуществляют рейды на территорию анклава. Об этом сообщает панарабский телеканал Al Mayadeen.

По данным телеканала, израильская армия ведет осаду ряд больниц в секторе Газа. Имеется информация об интенсивных артиллерийских обстрелах районов, которые расположены в центре сектора Газа и на юге, в окрестностях города Хан-Юнис.

Кроме того, израильская авиация нанесла удар по жилым домам в лагере беженцев Нусейрат в центральной части анклава.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что достижение устойчивого мира на Ближнем Востоке невозможно без создания палестинского государства.

До этого ливанское шиитское движение «Хезболла» заявило, что его бойцы обстреляли три казармы израильской армии.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.

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