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На Западе предложили новое оружие для Украины

Telegraph: американские штурмовики A-10 упадут в огне на Украине

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Global Look Press

США могут поставить Украине штурмовики A-10. Об этом в своем материале написал обозреватель Telegraph Дэвид Экс.

«Америке нужно отправить на Украину своих бронированных летающих свиней», — заявил Экс.

Журналист отметил, что одним из аргументов против отправки А-10 является чрезвычайная опасность, с которой они столкнутся, «и тревожная перспектива, что десятки самолетов американского производства упадут на землю в огне, не сделав ничего, чтобы помочь военным усилиям Украины».

A-10 Thunderbolt — американский штурмовик, также известный как «бородавочник». Его основное предназначение заключается в борьбе с бронетехникой противника, а также уничтожении различных наземных целей. Серийное производство таких машин завершилось в 1984 году. Всего было изготовлено 715 самолетов.

До этого Великобритания предложила Германии купить у нее крылатые ракеты Taurus, чтобы Лондон мог поставить Украине больше ракет Storm Shadow. Как сообщало немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на свои источники, идея заключается в том, чтобы федеральное правительство экспортировало Taurus в Великобританию, что дало бы правительству Лондона возможность поставлять Украине дополнительные крылатые ракеты Storm Shadow.

Ранее французский политик предрек прекращение поставок американского оружия на Украину.

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