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Эксперт по обороне перечислил возможные способы атаки на Ил-76 с пленными ВСУ

Военный эксперт Леонков разъяснил, чем могли сбить Ил-76 с пленными ВСУ на борту

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Военный самолет Ил-76, потерпевший крушение в Белгородской области с пленными бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на борту, мог быть сбит с помощью зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на военного эксперта Леонкова.

Согласно предварительной информации, ракета с активной боеголовкой самонаведения была выпущена в сторону белгородского аэропорта, куда шел на посадку Ил-76.

При этом опрошенные изданием эксперты допустили, что украинские боевики могли воспользоваться и системой наведения ракет малой и средней дальности Iris-T.

По мнению Леонкова, Iris-T является более мобильной системой, которую можно близко подтянуть к линии соприкосновения, Patriot менее транспортабелен из-за своих больших размеров.

Накануне в Белгородской области был сбит военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщили в министерстве обороны России, на борту самолета находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих. В ведомстве заявили, что борт должен был доставить бойцов ВСУ в Белгород. Оттуда их планировали перевезти в зону обмена пленными.

Ранее Зеленский прокомментировал атаку на российский самолет Ил-76.

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Крушение Ил-76 с пленными
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