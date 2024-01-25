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Расчеты FPV-квадрокоптеров группировки ВС РФ «Запад» ликвидировали блиндажи ВСУ

Расчеты FPV-дронов армии России уничтожили скрытые блиндажи ВСУ

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Расчеты FPV-квадрокоптеров группировки ВС РФ «Запад» ликвидировали замаскированные фортификации и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление министерства обороны России.

Согласно данным ведомства, российские разведчики получили информацию об усилении украинской армии и передали координаты на командный пункт. После этого произошла ликвидация скрытых подземных фортификационных сооружений и солдат ВСУ.

Как пояснили в Минобороны, для успешного исполнения задачи российские бойцы втайне совершили марш-бросок из тыла вперед и достигли всех целей. Группа вернулась в пункт временного развертывания без единой потери.

Некоторое время назад комплексы подавления FPV-дронов «Сания» начали применять на российских танках в зоне проведения специальной военной операции.

Аббревиатура FPV образовалась от английского словосочетания «First Person View», что в переводе значит «вид от первого лица».

Ранее Союз ветеранов спецоперации предложил всем желающим приобрести именной FPV-дрон.

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Операция на Украине
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