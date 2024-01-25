Формирования «Хезболлы» обстреляли три армейские казармы на севере Израиля

Ливанское шиитское движение «Хезболла» заявило, что его бойцы обстреляли три казармы израильской армии, сообщает ТАСС.

Так, обстрелам из реактивных систем залпового огня подверглись израильские казармы, расположенные в поселениях Биркет-Риша, Йифтах и Хирбет-Маер на севере страны. «Хезболла» утверждает, что в результате прямых попаданий израильские войска понесли потери.

Ранее сообщалось, что во время встречи с исполняющим обязанности министра иностранных дел Ливанской Республики Абдаллой Бу Хабибом министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Ливан не должен быть втянут в палестино-израильский конфликт.

В свою очередь, исполняющий обязанности министра иностранных дел и по делам эмигрантов Ливана Абдалла Бу Хабиб заявил, что предупреждает Израиль о том, что в случае начала войны она не станет легкой прогулкой для израильской стороны.

Ранее генсек ООН допустил, что Ливан может превратиться в «еще одну Газу» в случае эскалации.