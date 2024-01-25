Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Формирования «Хезболлы» обстреляли три армейские казармы на севере Израиля

Бойцы «Хезболлы» нанесли удары по трем израильским казармам

close
100%
Omar Sanadiki/Reuters

Ливанское шиитское движение «Хезболла» заявило, что его бойцы обстреляли три казармы израильской армии, сообщает ТАСС.

Так, обстрелам из реактивных систем залпового огня подверглись израильские казармы, расположенные в поселениях Биркет-Риша, Йифтах и Хирбет-Маер на севере страны. «Хезболла» утверждает, что в результате прямых попаданий израильские войска понесли потери.

Ранее сообщалось, что во время встречи с исполняющим обязанности министра иностранных дел Ливанской Республики Абдаллой Бу Хабибом министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Ливан не должен быть втянут в палестино-израильский конфликт.

В свою очередь, исполняющий обязанности министра иностранных дел и по делам эмигрантов Ливана Абдалла Бу Хабиб заявил, что предупреждает Израиль о том, что в случае начала войны она не станет легкой прогулкой для израильской стороны.

Ранее генсек ООН допустил, что Ливан может превратиться в «еще одну Газу» в случае эскалации.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами