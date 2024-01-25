КНДР сообщила о проведении первых испытаний крылатой ракеты нового типа

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) произвела первый испытательный запуск стратегической крылатой ракеты нового типа «Пульхвасар-3-31». Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), ссылаясь на пресс-службу Главного управления ракетостроения страны.

«Запуск не оказал никакого влияния на безопасность окружающих стран», — подчеркнули в ведомстве.

Как отмечается в материале, новая ракета пока находится на стадии разработки, а прошедшие тестирования проводились в целях «беспрерывного процесса обновления систем вооружений» Северной Кореи.

«Запуск <...> не имеет никакого отношения к ситуации в регионе», — сказано в публикации.

Дополнительной информации пока не сообщается.

Накануне Северная Корея запустила в сторону Желтого моря несколько крылатых ракет. В Сеуле заявили, что детали происшедшего анализируются разведками Южной Кореи и США.

Ранее сообщалось, что США и Южная Корея отрабатывают превентивный ядерный удар по Северной Корее.