В Одессе произошли новые взрывы

В Одессе произошла новая серия взрывов. Об этом сообщило местное издание «Думская».

Уточняется, что в городе возник очередной пожар. До этого сообщалось о двух сериях взрывов в Одессе.

После новых взрывов в Одесской области воздушную тревогу отменили. По состоянию на 00:45 мск сирены звучат в Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях, а также в контролируемых Киевом районах Запорожской и Херсонской областей.

До этого сообщалось о взрыве в городе Днепр.

1 января сообщалось, что в Одессе был поврежден объект портовой инфраструктуры.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории все республики.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.