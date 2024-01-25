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Премьер Украины заявил о новой линии обороны ВСУ

Премьер Шмыгаль: Украина строит трехуровневую оборонную линию

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Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина строит серьезную линию обороны, помощь в этом предоставит Словакия. С таким заявлением выступил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге со словацким коллегой Робертом Фицо в Ужгороде, пишет РБК.

Согласно информации Шмыгаля, строящаяся трехуровневая линия оборонительных рубежей позволит обеспечить «защиту по всем направлениям». По замыслу она должна сдержать Вооруженные силы России и воспрепятствовать им продвигаться вперед. Частные компании Словакии, в свою очередь, предоставит украинской армии бронированные экскаваторы и технику для разминирования «Божена-4».

»Украинское правительство выделило на эти цели десятки миллиардов гривен», — подчеркивается в материале.

Некоторое время назад стало известно, что министерство обороны Эстонии разработало стратегию для стран Запада, которая должна помочь Украине одержать победу в конфликте с Россией за три года.

Ранее министр обороны Британии заявил, что судьба Украины находится в руках Запада

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