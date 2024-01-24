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Над Брянской областью сбили еще один украинский беспилотник

МО РФ: над Брянской областью сбит очередной украинский беспилотник

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Alexander Ermochenko/Reuters

Минобороны России сообщило, что над территорией Брянской области была пресечена очередная попытка украинских войск совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа по объектам на территории РФ.

Согласно сообщению ведомства, около 22:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) беспилотник был уничтожен над регионом.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз заявлял, что силами средств противовоздушной обороны министерства обороны РФ над регионом было уничтожено два беспилотника самолетного типа.

По данным Минобороны, за прошедшие сутки 51 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) и ряд других объектов были сбиты у населенных пунктов Площанка, Раденск, Саги, Бабино, Светлое, Вербовое, Смелое, Ольшана, Таволжанка, Токаревка, Спорное, Шевченко, Марьинка, Белогоровка и Житловка.

До этого сообщалось, что подразделения украинских войск, принимающие участие в боевых действиях на Запорожском направлении, за минувшие сутки потеряли до 50 солдат и две боевые бронированные машины.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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