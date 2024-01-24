Пушилин прокомментировал сбитие Ил-76

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что украинские зенитчики сбили и Ил-76, и малазийский «Боинг» MH-17. Об этом сообщает РИА Новости.

«Киев готов идти на любые чудовищные провокации, лишь бы повысить градус конфликта. Мы помним: ради того, чтобы обвинить донецкое ополчение и Россию, они сбили летом 2014 года малайзийский боинг. Так что сегодняшняя атака на Ил-76 уже не первый случай, когда украинский режим для достижения своих целей прибегает к подобному террористическому приему», — заявил Пушилин.

Глава ДНР также отметил, что российский экипаж проявил себя героически, сумев отвести уже подбитую машину от населенного пункта.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что после сбития военно-транспортного Ил-76 с украинскими пленными, следовавшими на обмен, разговаривать с Украиной бессмысленно — а если и делать это, то только через посредников.

Ранее в МИД РФ заявили, что атака Киева на Ил-76 была преднамеренной и осознанной.