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В Пентагоне заявили, что у них нет денег на Ближний Восток

Пентагон: без согласованного бюджета у США не будет денег на Ближний Восток

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US Navy via AP

Без согласованного в конгрессе бюджета у Соединенных Штатов не будет денег на обеспечение своих интересов на Ближнем Востоке. Об этом заявили в Пентагоне, передает газета Politico.

«Пентагон оценивает наращивание военной мощи США на Ближнем Востоке после атак ХАМАС 7 октября в 1,6 миллиарда долларов. По словам двух американских чиновников, министерство не в состоянии оплатить этот счет из-за отсутствия согласованного конгрессом бюджета», — указано в ответе американского военного ведомства на соответствующий запрос американских законодателей.

По данным Пентагона, эта сумма обеспечивает отправку дополнительных кораблей и истребителей в зону конфликта в Йемен и Израиль. Причем впоследствии, как считают в Пентагоне, эта сумма может вырасти до $2,2 млрд.

До этого в Соединенных Штатах рассказали о том, что может вызвать еще больший хаос на Ближнем Востоке.

Ранее в США потребовали от Байдена правовых обоснований ударов по Йемену.

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