В Белгородской области обстреляли село

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что село Дорогощь Грайворонского городского округа попало под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Гладков подчеркнул, что пострадавших в результате произошедшего нет, в двух частных домовладениях и одной хозпостройке были выявлены различные повреждения.

Губернатор подчеркнул, что подомовой обход территории будет проводиться в светлое время суток.

До этого Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотником-камикадзе по жилому дому на хуторе Лозовая Рудка.

По словам Гладкова, в результате атаки ВСУ никто из местных жителей не пострадал, хотя дом получил повреждения — осколками были посечены стены, а также повреждена линия электропередачи.

Губернатор отметил, что на место происшествия уже прибыли оперативные и аварийные службы, которые работают на месте и должны восстановить электроснабжение населенного пункта.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.