Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Белгородской области обстреляли село

Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли село Дорогощь в Белгородской области

close
100%
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что село Дорогощь Грайворонского городского округа попало под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Гладков подчеркнул, что пострадавших в результате произошедшего нет, в двух частных домовладениях и одной хозпостройке были выявлены различные повреждения.

Губернатор подчеркнул, что подомовой обход территории будет проводиться в светлое время суток.

До этого Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотником-камикадзе по жилому дому на хуторе Лозовая Рудка.

По словам Гладкова, в результате атаки ВСУ никто из местных жителей не пострадал, хотя дом получил повреждения — осколками были посечены стены, а также повреждена линия электропередачи.

Губернатор отметил, что на место происшествия уже прибыли оперативные и аварийные службы, которые работают на месте и должны восстановить электроснабжение населенного пункта.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами