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Балицкий заявил, что с Украиной бессмысленно говорить, а нужно ее победить

Балицкий считает, что после сбития Ил-76 разговаривать с Украиной бессмысленно

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РИА Новости

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий считает, что после сбития военно-транспортного Ил-76 с украинскими пленными, следовавшими на обмен, разговаривать с Украиной бессмысленно — а если и делать это, то только через посредников. Об этом он заявил РИА Новости.

«Я считаю, что с киевским режимом, с Зеленским и с его сволочной кликой не только после сбитого нашего самолета, а в принципе разговаривать не о чем. Победа должна быть достигнута на поле боя. И эта власть, которая пока что представляет Украину, должна признать нашу победу и на наших условиях», — заявил Балицкий.

Балицкий считает, что руководство Украины способно «положить на алтарь» собственного тщеславия весь украинский народ. Российских пленных, как считает Балицкий, нужно вызволять через третьи страны.

До этого губернатор Оренбургской области Денис Паслер раскрыл подробности крушения Ил-76.

По его словам, это за штурвалами были летчики, служившие в оренбургском военно-транспортном полку.

Ранее в МИД РФ заявили, что атака Киева на Ил-76 была преднамеренной и осознанной.

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Крушение Ил-76 с пленными
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