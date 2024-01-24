Лавров заявил, что обмен пленными между Россией и Украиной был согласован

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя крушение самолета Ил-76 с украинскими пленными на борту заявил, что военных ВСУ перевозили в Белгородскую область для того, чтобы произвести очередной обмен пленными, согласованный между Москвой и Киевом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вместо того, чтобы этот обмен состоялся, украинская сторона из района Харьковской области нанесла зенитными ракетами удар по этому самолету, который стал фатальным», — сказал министр.

24 января в Белгородской области был сбит военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщили в министерстве обороны России, на борту самолета находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих. В ведомстве заявили, что борт должен был доставить бойцов ВСУ в Белгород. Оттуда их планировали перевезти в зону обмена пленными.

По данным Минобороны РФ, самолет Ил-76 сбили зенитными ракетами, запущенными ВСУ из Харьковской области.

Ранее в МИД РФ заявили, что атака Киева на Ил-76 была преднамеренной и осознанной.