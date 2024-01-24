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ГУР Украины не знает, кто находился на борту сбитого Ил-76

ГУР МО Украины заявило об отсутствии данных о пленных на борту Ил-76

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ТАСС

В украинской разведке сообщили, что им неизвестно, кто находился на борту Ил-76, который был сбит над Белгородской областью. Информацию об этом ГУР (Главное управление разведки) Украины опубликовал в социальных сетях.

«Сегодня должен был состояться обмен пленными, который не состоялся. По утверждению российской стороны, это произошло в результате поражения российского самолета Ил-76, который якобы перевозил наших пленных», — заявили в соцсетях ГУР.

В ГУР заявили, что не имеют достоверной информации на этот счет. Кроме того, Главное управление разведки Украины утверждает, что Киев якобы не оповестили о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства в этом районе.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Российская Федерация запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) по атаке на самолет Ил-76.

24 января в Белгородской области был сбит военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщили в министерстве обороны России, на борту самолета находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, направлявшихся на обмен.

Ранее в МИД РФ заявили, что атака Киева на Ил-76 была преднамеренной.

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