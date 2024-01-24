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Коты не справились с нашествием крыс и мышей в окопах ВСУ

Bild: фронтовые коты ВСУ не справились с нашествием грызунов

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Александр Гальперин/РИА Новости

Коты и кошки, присылаемые в расположение войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) для борьбы с грызунами, не оправдывают надежд из-за огромного количества мышей и крыс в окопах и блиндажах. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

«Тысячи мышей и крыс наводнили траншеи настолько, что с ними не справляются ни коты, ни мышеловки, ни яды», — говорится в публикации.

Со слов военнослужащей ВСУ издание сообщает, что осенью на юге Запорожской области в одной землянке с четырьмя солдатами поселились около 1000 мышей, которые залезали к солдатам в одежду, кусали за пальцы, мешали спать и доставляли иные подобные неприятности.

«Фронтовая кошка по кличке Буся поначалу помогала бороться с грызунами, но затем перестала справляться с их количеством. Кошка могла поймать лишь одну-две мыши, но их приходило до 70 штук», — пишет Bild.

21 января в США рассказали о кишащих крысами окопах украинских войск. В материале подчеркивается, что появившиеся в зоне боевых действий грызуны являются переносчиками различных болезней. Некоторые инфекции вызывают у солдат рвоту и кровотечение из глаз. На этом фоне боеспособность украинских военных значительно снизилась, отметили журналисты.

Ранее в сети появилось видео с мышами, свившими гнезда в военной форме ВСУ.

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