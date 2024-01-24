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В Госдуме предложили Шойгу посмертно наградить экипаж сбитого Ил-76

Депутат ГД Лантратова предложила Шойгу посмертно наградить экипаж сбитого Ил-76

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РИА Новости

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению, член рабочей группы по вопросам специальной военной операции Яна ЛантратоваСправедливая Россия — За правду») предложила главе Минобороны РФ Сергею Шойгу наградить посмертно членов экипажа самолета Ил-76, сбитого Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на соответствующее обращение депутата.

В своем обращении парламентарий попросила министра обороны рассмотреть возможность награждения (посмертно) членов экипажа Ил-76 государственными наградами, в том числе рассмотреть возможность присвоения звания Героя России летчикам, управлявшим бортом, которые, пожертвовав собственными жизнями, спасли «много других».

Лантратова со ссылкой на информацию СМИ указала, что экипаж Ил-76, выполнявший «гуманитарную миссию по транспортировке» украинских военнопленных для последующего обмена, после получения критических для самолета повреждений решил развернуть воздушное судно, «чтобы избежать крушения в населенном пункте и последующих жертв мирного населения». Она отметила, что это решение российских военных является «героическим поступком, заслуживающим самой высокой оценки».

24 января в Белгородской области был сбит военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщили в министерстве обороны России, на борту самолета находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также шесть членов экипажа самолета и три сопровождающих. В ведомстве заявили, что борт должен был доставить бойцов ВСУ в Белгород. Оттуда их планировали перевезти в зону обмена пленными.

По данным Минобороны РФ, самолет Ил-76 сбили зенитными ракетами, запущенными ВСУ из Харьковской области.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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