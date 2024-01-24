Российская армия продвинулась к западу от Кременной

Российские военнослужащие в ходе продолжающихся боев продвинулись к западу от города Кременная. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков.

«Армия России продвинулась к западу от Кременной в направлении Ямполевки», — написал он.

По словам главы муниципалитета, позиционные бои продолжались в нескольких направлениях: к северо-востоку от Купянска, недалеко от Синьковки; к северо-западу от Кременной в районе Макеевки и Новоегоровки; к западу от Кременной в районе Терны и Торского; к югу от Кременной в районе Белогоровки, в районе Серебрянского леса и к юго-западу от Кременной в районе Диброва.

20 января сообщалось, что вертолет Ка-52 уничтожил технику ВСУ под Кременной. По заявлению Минобороны, летчик смог воспользоваться рельефом местности для того, чтобы на предельно малой высоте подойти на максимально близкое расстояние и нанести удар.

15 января стало известно, что российские военные сбили несколько тактических ракет «Точка-У». Бои шли в районах Кременной, Белогоровки, Кривошеевки, Николаевки, Верхнекаменки и других населенных пунктов.

Ранее Минобороны сообщило, что Су-34 на Краснолиманском направлении поразили укрепрайон ВСУ.