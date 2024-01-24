Израиль вновь отверг возможность перемирия с ХАМАС

Израильские власти отвергли возможность перемирия в секторе Газа в продолжающейся операции против боевиков палестинской организации ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя израильского кабмина Илану Штейн.

«Израиль не откажется от уничтожения ХАМАС, возвращения всех заложников, и из сектора Газа не будет исходить угроз для Израиля», — поделилась Штейн.

Она добавила, что прекращения огня не будет, а до этого паузы предпринимались из гуманитарных соображений.

24 января представители Красного Полумесяца в Палестине заявили, что солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) окружили их штаб-квартиру в больнице «Аль-Амаль» в Хан-Юнисе.

Хан-Юнис находится на юге палестинского анклава, куда после начала войны стали стекаться мирные жители — в Израиле объявили зоной боевых действий территорию к северу от города, в том числе саму Газу. Поступают сообщения о бомбардировках и обстрелах как в самом Хан-Юнисе, так и южнее.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.