Следователи приступили к работе на месте крушения сбитого Ил-76

Сотрудники Следственного комитета начали осмотр места крушения сбитого Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные, следовавшие на обмен. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

На месте трагедии работают следователи и криминалисты, которым предстоит разобраться в деталях инцидента и собрать все обломки самолета.

Предполагается, что эта задача будет выполнена не скоро: обломки сбитого самолета разлетелись по большому участку местности.

Военный самолет Ил-76 упал в Корочанском районе в Белгородской области 24 января около 11:00 мск. Минобороны сообщило, что на его борту находились 65 пленных украинских военнослужащих, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих. Пленных везли для обмена.

До этого российская делегация, которая примет участие в переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене, объявила о намерении вынести на обсуждение крушение самолета Ил-76 в Белгородской области.

Ранее в сети опубликовали фотографии военных ВСУ, находившихся на борту рухнувшего Ил-76.