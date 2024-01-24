Генштаб Украины сделал заявление на фоне крушения Ил-76

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) сделал заявление на фоне крушения Ил-76 с украинскими пленными. Оно опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Как в нем говорится, для снижения ракетной угрозы ВСУ «не только контролируют воздушное пространство, но и детально отслеживают точки запусков ракет и логистику их поставок, особенно с применением средств военно-транспортной авиации». В тексте утверждается, что «зафиксированная интенсивность обстрелов» объектов на территории Украины, в том числе Харьковской области, «напрямую связана с ростом количества военно-транспортных самолетов, которые в последнее время направлялись к аэродрому Белгорода».

«С учетом этого Вооруженные силы Украины будут и дальше принимать меры по уничтожению средств доставки, контроля за воздушным пространством для уничтожения террористической угрозы, в том числе на Белгородско-Харьковском направлении», — указали в Генштабе.

24 января в Белгородской области был сбит военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщили в министерстве обороны России, на борту самолета находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, перевозимых в Белгородскую область для обмена, а также шесть членов экипажа самолета и три сопровождающих.

По данным Минобороны РФ, самолет Ил-76 сбили зенитными ракетами, запущенными ВСУ из Харьковской области.

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