Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Генштаб Украины сделал заявление на фоне крушения Ил-76

Генштаб Украины рассказал о мерах после падения самолета Ил-76 с пленными ВСУ

close
100%
Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) сделал заявление на фоне крушения Ил-76 с украинскими пленными. Оно опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Как в нем говорится, для снижения ракетной угрозы ВСУ «не только контролируют воздушное пространство, но и детально отслеживают точки запусков ракет и логистику их поставок, особенно с применением средств военно-транспортной авиации». В тексте утверждается, что «зафиксированная интенсивность обстрелов» объектов на территории Украины, в том числе Харьковской области, «напрямую связана с ростом количества военно-транспортных самолетов, которые в последнее время направлялись к аэродрому Белгорода».

«С учетом этого Вооруженные силы Украины будут и дальше принимать меры по уничтожению средств доставки, контроля за воздушным пространством для уничтожения террористической угрозы, в том числе на Белгородско-Харьковском направлении», — указали в Генштабе.

24 января в Белгородской области был сбит военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщили в министерстве обороны России, на борту самолета находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, перевозимых в Белгородскую область для обмена, а также шесть членов экипажа самолета и три сопровождающих.

По данным Минобороны РФ, самолет Ил-76 сбили зенитными ракетами, запущенными ВСУ из Харьковской области.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

Все новости на тему:
Крушение ИЛ-76 с пленными
Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами