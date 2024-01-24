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В офисе Зеленского отказались комментировать крушение Ил-76 с пленными ВСУ

Подоляк: комментарии по крушению Ил-76 с украинскими военнопленными будут позже

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Sergei Kholodilin/BelTA/Reuters

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отказался комментировать крушение российского самолета Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Комментарии будут немного позже», — сказал Подоляк.

По его словам, украинской стороне необходимо время, чтобы «уточнить все данные».

До этого главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян обнародовала список украинских военнопленных, которые были на борту сбитого в Белгородской области военно-транспортного самолета Ил-76.

В перечне указаны 65 человек — мужчины в возрасте в среднем от 30 до 50 лет.

Инцидент с самолетом Ил-76 произошел 24 января в Корочанском районе Белгородской области. Борт упал во время перевозки 65 украинских военнопленных. Помимо них, в самолете также находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

По данным Минобороны РФ, самолет подбили ракетами из Харьковской области.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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