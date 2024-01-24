Красный Полумесяц в Палестине опасается приближения ЦАХАЛ

Представители Красного Полумесяца в Палестине заявили, что солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) окружили их штаб-квартиру в анклаве. Об этом сообщается на странице организации в соцсети Х.

«Израильская оккупация окружает команды Палестинского общества Красного Полумесяца в штаб-квартире организации и больнице «Аль-Амаль» в Хан-Юнисе, ограничивая передвижение по зданию и больнице», — заявили в Красном Полумесяце.

Хан-Юнис находится на юге палестинского анклава, куда после начала войны стали стекаться мирные жители — в Израиле объявили зоной боевых действий территорию к северу от города, в том числе саму Газу. Несмотря на это, поступают сообщения о бомбардировках и обстрелах как в самом Хан-Юнисе, так и южнее.

До этого палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) обвинило ВВС Израиля в нанесении авиаудара недалеко от штаб-квартиры организации в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.