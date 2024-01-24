В Минобороны РФ оценили потери ВСУ на Запорожском направлении

Подразделения украинских войск, принимающие участие в боевых действиях на Запорожском направлении, за минувшие сутки потеряли до 50 солдат и две боевые бронированные машины. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что за данный промежуток времени российские войска нанесли поражение бойцам и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе трех населенных пунктов. Речь идет о селах Нестерянка, Работино и Степовое.

«На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск <...> нанесли поражение скоплениям живой силы 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 3-й бригады Нацгвардии Украины», — говорится в публикации.

В результате потери украинских войск составили до 50 военнослужащих и две боевые бронированные машины. Кроме того, солдаты Вооруженных сил РФ вывели из строя одно орудие Д-20 и уничтожили три автомобиля.

Пресс-служба министерства уточнила, что российские бойцы действовали при поддержке артиллерии и армейской авиации.

Ранее ВСУ начали стягивать силы к Херсонской области.