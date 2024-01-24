На Краснолиманском направлении подразделения российской группировки войск «Центр» отразили две атаки штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой народной республики. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По информации министерства, подразделения группировки также поразили личный состав ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики (ЛНР).

Противник потерял до 260 военных, два танка, восемь боевых бронированных машин и девять автомобилей, заявили в ведомстве.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что на Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» российских войск отразили четыре атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады, 12-й бригады специального назначения ВСУ и 5-й бригады национальной гвардии Украины.

Столкновения произошли в районах населенных пунктов Григоровка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.