Опубликованы фотографии пленных военных ВСУ, находившихся на борту Ил-76

В Telegram-канале Baza опубликованы фотографии и видео украинских военнопленных из списка, который ранее обнародовала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. Речь о списке пленных, который были на борту сбитого в Белгородской области военно-транспортного самолета Ил-76.

По информации Baza, некоторые из этих бойцов ВСУ были взяты в плен в Мариуполе, другие — еще в марте 2022 года, сразу после начала специальной военной операции (СВО).

В списке Симоньян указаны 65 человек — мужчины в возрасте в среднем от 30 до 50 лет.

24 января в Белгородской области упал военно-транспортный самолет Ил-76. По данным Минобороны России, на борту упавшего самолета находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, перевозимых в Белгородскую область для обмена, а также шесть членов экипажа самолета и три сопровождающих. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что ВСУ сбили самолет тремя ракетами.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.