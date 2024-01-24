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Стало известно о находившихся на борту сбитого Ил-76 азовцах

Mash: на борту сбитого Ил-76 находилось минимум 12 бойцов батальона «Азов»*

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Павел Колядин/ТАСС

На борту сбитого над Белгородом Ил-76 находилось минимум 12 представителей батальона «Азов» (организация запрещена в России) и еще 53 солдата и офицера, которых везли на обмен. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации издания, часть из них погибли еще до падения самолета из-за попадания ракеты РАС-2. Утверждается, что она попала в район грузовой палубы, где находились украинские военнопленные.

До этого стало известно, что жительница села Яблоново в Белгородской области, в районе которого произошло крушение самолета Ил-76, слышала звуки двух взрывов за несколько мгновений до трагедии.

Утром 24 января недалеко от села Яблоново в Белгородской области упал самолет Ил-76, который перевозил 65 пленных украинских солдат. Кроме того, на борту находились три сопровождающих и шесть членов экипажа.

Позже губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что никого спасти не удалось. В данный момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб, которым предстоит выяснить детали и причины произошедшего.

Ранее в сети появились кадры падения самолета Ил-76 в Белгородской области.

*   организация запрещена в России
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Крушение ИЛ-76 с пленными
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