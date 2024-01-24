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Стало известно, что Ил-76 с украинскими пленными сбили тремя ракетами

Картаполов: Киев сбил самолет Ил-76 над Белгородской областью тремя ракетами

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Вооруженные силы Украины сбили самолет Ил-76 над Белгородом тремя ракетами. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, пишет РИА Новости.

По его словам, руководство Украины прекрасно знало о готовящимся обмене, а также было проинформировано о том, каким образом пленных будут перевозить. В итоге самолет сбили тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса либо Patriot, либо IRIS-T немецкого производства, отметил Картаполов. Точный вид снарядов определят позже, заключил он.

Трагедия произошла утром 24 января в Корочанском районе Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что в районе инцидента работают следственная группа и сотрудники МЧС. Сам он тоже выехал на место происшествия.

Позже от Минобороны РФ стало известно, что на борту самолета находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых перевозили в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих.

В Кремле ситуацию не стали комментировать, сославшись на то, что событие произошло совсем недавно и президенту России еще не доложили о случившемся.

Ранее сообщалось, что пилоту рухнувшего в Афганистане самолета с россиянами может грозить 10 лет тюрьмы.

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Крушение ИЛ-76 с пленными
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