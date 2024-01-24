Украину предупредили о риске остаться без уникального западного оружия

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в 2024 году не смогут получить от западных стран никакого уникального оружия. Об этом в комментарии для «Ленты.ру» заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета (РЭУ) имени Г. В. Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев.

Таким образом эксперт прокомментировал недавнее высказывание спикера министерства обороны Украины Иллариона Павлюка. По его словам, Киев рассчитывает получить от зарубежных партнеров технику и боеприпасы, которых «еще не было».

При этом Перенджиев подчеркнул, что украинские власти всего лишь ведут «информационную игру» против РФ. Киев пытается запугать Москву, хотя никакого «супероружия» у его западных союзников нет.

«А если даже и есть что-то такое, то это что-то эксклюзивное, очень дорогое и уникальное, что Запад вряд ли отдаст Украине», — указал политолог.

Он добавил, что США и их союзники снабжают Украину «полусписанными» вооружениями. Поэтому невозможно представить ситуацию, в которой западные государства передадут Киеву новейшую и еще не использовавшуюся технику.

Ранее на Украине признали, что без помощи зарубежных партнеров военным страны придется сражаться лопатами.