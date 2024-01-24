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Минобороны Украины прокомментировало возможную причастность ВСУ к падению Ил-76

МО Украины выясняет причастность ВСУ к падению Ил-76 в Белгородской области

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RVvoenkor/Telegram

Минобороны Украины прокомментировало падение самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

По информации издания, украинское оборонное ведомство пока не может подтвердить причастность Вооруженных сил Украины (ВСУ) к падению самолета Ил-76. В МО Украины «еще выясняют информацию», отметили журналисты.

До этого в Минобороны РФ сообщали, что на борту разбившегося самолета находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих.

О падении военного самолета в Белгородской области 24 января сообщили местные жители. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, инцидент произошел в Корочанском районе. Сейчас на месте происшествия работают следователи и спасатели. Сам Гладков также направился в район катастрофы.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию с самолетом в ходе брифинга.

Ранее сообщалось, что пилоту рухнувшего в Афганистане самолета с россиянами может грозить 10 лет тюрьмы.

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