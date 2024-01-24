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В Одессе из автобуса вытолкали сотрудника военкомата

В Одессе пассажиры вытолкали сотрудника военкомата из автобуса

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Viacheslav Onyshchenko/Global Look Press

В Одессе пассажиры вытолкали сотрудника военкомата, принимавшего участие в рейде, из автобуса. Об этом сообщает украинское издание «Думская».

На видеозаписи, распространенной изданием, видно, как несколько женщин загораживают сотруднику военкомата вход в транспортное средство.

«Ты со мной будешь воевать? С бабами будешь воевать?» — заявила одна из женщин.

Другая пассажирка предложила сотруднику военкомата самому отправиться на фронт.

До этого Telegram-канал издания «Думская» сообщал, что в Одессе насильно мобилизовали мужчину в общественном транспорте. На кадрах слышно, как одна из пассажирок просит военных не трогать мужчину.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что законопроект о мобилизации в стране является важным, разумным и справедливым.

По его словам, мобилизация является «вопросом справедливости», так как военнослужащие на фронте нуждаются в ротации.

Ранее депутат Безуглая предложила кандидатов на должность нового главкома ВСУ.

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