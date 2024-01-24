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В Чечне впервые отреагировали на нападение бойцов соратника Кадырова на блокпост

Чеченский министр Дудаев: ситуация с нападением «Ахмата» на блокпост исчерпана

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Ситуация с нападением бойцов «Восток-Ахмат», которые находились в подчинении соратника главы Чечни Рамзана Кадырова Вахи Хамбулатова, на блокпост в Мелитополе была исчерпана еще в прошлом году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр Чечни по национальной политике, печати и информации Ахмед Дудаев.

Так Дудаев впервые прокомментировал конфликт, который произошел между бойцами из Чечни и сотрудниками военной полиции. Этот инцидент попал на видео — на кадрах можно увидеть, как военнослужащие на блокпосту остановили Mercedes, попросив показать боевое распоряжение.

«Конфликт исчерпан еще в 2023 году, настоящие защитники Родины всегда найдут общий язык, но никак не успокоятся представители ЦИПСО и другие недоброжелатели, которые пытаются расшатать ситуацию и вбить клин между нашими подразделениями», — написал чиновник.

До этого сообщалось, что военкоры опубликовали видео конфликта между, предположительно, бойцами «Восток-Ахмат» и военнослужащими на посту.

Ранее Кадыров рассказал об отправке новых военных в зону СВО.

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