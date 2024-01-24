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Над селом недалеко от Белгорода сбили дрон

Гладков сообщил об уничтожении беспилотника над селом Ближнее под Белгородом

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Alexander Ermochenko/Reuters

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник над селом Ближнее, которое расположено под Белгородом. Об этом написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, оперативные службы выясняют обстоятельство случившегося и последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, заключил глава региона.

Позже Гладков объявил о запуске в Белгороде оповещения ракетной опасности. Спустя полчаса тревогу отменили.

Один из местных жителей рассказал, что белгородцы перестали легкомысленно относиться к предупреждениям о возможном обстреле со стороны украинских войск и начали сразу прятаться, как только появляется информация о необходимости пройти в укрытия.

Ранее мэр Белгорода рассказал об установке модульных укрытий в городе.

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Обстрелы Белгородской области
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