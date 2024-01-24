Над селом недалеко от Белгорода сбили дрон

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник над селом Ближнее, которое расположено под Белгородом. Об этом написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, оперативные службы выясняют обстоятельство случившегося и последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, заключил глава региона.

Позже Гладков объявил о запуске в Белгороде оповещения ракетной опасности. Спустя полчаса тревогу отменили.

Один из местных жителей рассказал, что белгородцы перестали легкомысленно относиться к предупреждениям о возможном обстреле со стороны украинских войск и начали сразу прятаться, как только появляется информация о необходимости пройти в укрытия.

Ранее мэр Белгорода рассказал об установке модульных укрытий в городе.