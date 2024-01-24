В Британии показали прототип нового танка

Германо-британское предприятие Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) продемонстрировало фотографии первого прототипа основного боевого танка армии Великобритании Challenger 3. Об этом сообщило издание Breaking Defense.

Машина собрана на английском заводе в Телфорде. Ее испытания начнутся в ближайшее время и продлятся 18 месяцев. Для тестирования планируется выпустить восемь образцов.

Директор по стратегии и будущему бизнесу RBSL Рори Брин заявил, что Challenger 3 станет «лучшим танком в НАТО». По его словам, боевая машина создается с возможностью изменений и модернизации, что позволит улучшать ее вплоть до вывода из эксплуатации, который намечен на 2040 год.

В основу нового танка положено «голое шасси» танка Challenger 2, более половины всех агрегатов будут заменены. Challenger 3 будет вооружен 120-мм гладкоствольной пушкой Rheinmetall, получит оцифрованную башню, новые прицелы для дневного и ночного наведения, систему активной защиты Rafael Trophy и модульную систему брони.

11 января военный эксперт Анатолий Матвийчук выразил мнение, что британские танки Challenger оказались самым переоцененным западным оружием в украинском конфликте.

Ранее в США заявили, что западные танки оказались бесполезными для ВСУ.