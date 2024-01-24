Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Британии показали прототип нового танка

Breaking Defense: испытания танка Challenger 3 начнутся в ближайшее время

close
100%
The Defence Science and Technology Laboratory

Германо-британское предприятие Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) продемонстрировало фотографии первого прототипа основного боевого танка армии Великобритании Challenger 3. Об этом сообщило издание Breaking Defense.

Машина собрана на английском заводе в Телфорде. Ее испытания начнутся в ближайшее время и продлятся 18 месяцев. Для тестирования планируется выпустить восемь образцов.

Директор по стратегии и будущему бизнесу RBSL Рори Брин заявил, что Challenger 3 станет «лучшим танком в НАТО». По его словам, боевая машина создается с возможностью изменений и модернизации, что позволит улучшать ее вплоть до вывода из эксплуатации, который намечен на 2040 год.

В основу нового танка положено «голое шасси» танка Challenger 2, более половины всех агрегатов будут заменены. Challenger 3 будет вооружен 120-мм гладкоствольной пушкой Rheinmetall, получит оцифрованную башню, новые прицелы для дневного и ночного наведения, систему активной защиты Rafael Trophy и модульную систему брони.

11 января военный эксперт Анатолий Матвийчук выразил мнение, что британские танки Challenger оказались самым переоцененным западным оружием в украинском конфликте.

Ранее в США заявили, что западные танки оказались бесполезными для ВСУ.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами