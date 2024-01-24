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В Италии рассказали, что обеспечит обороноспособность Европы

Leonardo: оборонные альянсы обеспечат безопасность европейским странам

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Shutterstock

Обеспечить безопасность европейским странам может заключение альянсов и оборонных сделок. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на руководителя итальянской оборонной и аэрокосмической компании Leonardo Роберто Чинголани.

По мнению бизнесмена, вызовы в оборонном секторе достигли такого уровня, что ни одна страна Европы не может справиться с ними в одиночку, а доказательством этого является украинский конфликт. Более того, фрагментация оборонного сектора среди европейских компаний, на взгляд Чинголани, не поддерживает конкурентоспособность, а скорее вредит ей.

Глава Leonardo добавил, что хочет видеть свою компанию катализатором объединения усилий крупных европейских игроков. Это подразумевает как создание совместных предприятий и альянсов, так и прямое слияние корпораций.

До этого сообщалось, что морская пехота США развернет новые системы ПВО из-за спецоперации на Украине.

Ранее Германию обвинили в передаче Украине устаревших вертолетов.

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