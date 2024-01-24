Полковник рассказал о принципе работы антидронового ружья

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру» рассказал о принципе работы разрабатываемых в России антидроновых ружей. Он отметил, что эти типы вооружения могут мешать работе всех типов беспилотников, которыми пользуется украинская армия.

«Взаимодействие с системой «Панцирь» будет предполагать комплексное поражение, то есть будет сведена к минимуму эффективность БПЛА, которые применяют Вооруженные силы Украины», — сказал специалист.

Матвийчук добавил, что антидроновое ружье является радиоэлектронной системой, которая подавляет систему управления и наведения целей этих беспилотных летательных аппаратов.

До этого сообщалось, что в России разработают новое электромагнитное ружье для борьбы с дронами. Уточнялось, что челябинский завод «Полет» готовит к выпуску новую модель фирменного электромагнитного ружья, более эффективного в борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Ранее в России разработали упрощенную систему сбора данных о беспилотниках.