Мэр Орла рассказал о повреждении домов при атаке украинских беспилотников

Несколько домов в двух районах Орла получили повреждения во время утренней атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил мэр города Юрий Парахин в своем Telegram-канале.

Как отметил мэр горда, по предварительной информации, пострадавших нет. В настоящее время на месте падения БПЛА работают оперативные службы регионального и городского силовых блоков.

«Предварительный ущерб — выбитые стекла в нескольких многоэтажках в Северном и Железнодорожном районах», — написал он, подчеркнув, что полный объем повреждений уточняется.

Парахин также сообщил, что в администрации Орла организована комиссия по ЧС, которая займется восстановлением повреждений. Жильцам предложены места в пунктах временного размещения, добавил он.

До этого Минобороны РФ сообщило о перехвате дронов ВСУ над Орловской областью. По данным ведомства, российские военные сбили четыре дрона самолетного типа.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.