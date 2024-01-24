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Российские танкисты оборудовали на передовой подземную мастерскую

Российские танкисты оборудовали на Купянском направлении подземную мастерскую

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РИА Новости

Танкисты российской группировки «Запад» оборудовали подземную мастерскую на Купянском направлении, прямо на линии боевого соприкосновения они оснащают танки дополнительной защитой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны РФ.

Мастерской заведует командир танка, инженер-энергетик по образованию. В ведомстве отметили, что эта мастерская позволяет в несколько раз сократить время на ремонт. Машины не покидают фронт и готовы постоянно выполнять задачи.

Командир танка с позывным «Плита» рассказал, что в мастерской проводят ежедневное техническое обслуживание и средний ремонт: меняют прокладку под клапанной крышкой, меняют или проверяют форсунку.

Также Минобороны РФ сообщало, что расчет самоходной гаубицы «Мста-С» группировки войск «Запад» поразил высокоточными снарядами «Краснополь» танк Т-64 и самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» ВСУ на Купянском направлении.

Ранее сообщалось, что российская армия получила партию модернизированных гаубиц «Мста-С».

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