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Марочко заявил, что украинские военные отступили на Артемовском направлении

Марочко утверждает, что ВСУ бьют по своим отступающим военным под Артемовском

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Mstyslav Chernov/AP

Военнослужащие Вооруженных сил Украины на Артемовском направлении нанесли удар по отступающим сослуживцам. Об этом заявил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, продвижение российских войск в этом районе обратило в бегство недавно прибывших украинских военных, которые должны были удерживать рубеж между городами Артемовск и Часов Яр.

«Для пресечения самовольного оставления позиций по отступающим боевикам был нанесен артудар», — заявил он.

Марочко также утверждает, что подразделение ВСУ в районе Клещеевки открыло огонь по группе украинских военных, которая пыталась сдаться в плен.

До этого командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский посетил позиции ВСУ в районе Артемовска и Северска и заявил о напряженной ситуации. По его словам, ситуация здесь характеризуется интенсивным применением войсками РФ огня артиллерии, минометов, ударных дронов и ведением штурмовых действий.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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