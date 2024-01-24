Россияне не обращались за помощью с эвакуацией после ударов по Йемену

Находящиеся в Йемене россияне не обращались к посольству за помощью в эвакуации после атак Британии и США. Об этом заявил в интервью ТАСС временный поверенный в делах России в Йемене Евгений Кудров.

По его словам, ситуация в стране стала еще сложнее, несмотря на и так многолетний внутриполитический кризис. Однако со стороны граждан России пока не поступало заявлений с просьбой о помощи в эвакуации.

Он отметил, что надеется на прекращение огня и стабилизацию ситуации в стране.

В этом году в ночь на 12 января 2024 года США и Великобритания при поддержке Нидерландов, Канады, Австралии и Бахрейна нанесли массированные удары по объектам хуситов в Йемене. Президент США Джо Байден назвал этот шаг прямым ответом на атаки хуситов на иностранные суда.

Американские военные вновь нанесли удары по хуситам в Йемене в ночь на 24 января и уничтожили две противокорабельные ракеты. Отмечается, что американские военные обнаружили ракеты на подконтрольной хуситам территории и определили, что они угрожают коммерческим судам и кораблям США, после чего уничтожили их в целях самообороны.

До этого премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал удары по Йемену самозащитой в соответствии с международным правом.

Ранее Сунак заявил о стремлении оборвать поставки оружия хуситам.